Um problema elétrico na casa das máquinas num lar de idosos, situada na rua da Diamantina, no Porto, provocou um susto.

Os Bombeiros Sapadores do Porto estiveram no Lar Nossa Senhora da Misericórdia, com três viaturas e uma escada magiro. O alerta foi dado às 23 horas. No local, os bombeiros apenas atuaram por precaução, não tendo sido necessário retirar nenhum dos utentes.