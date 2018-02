Tentam atropelar polícia depois de agredirem enfermeiros no S. João

JN Hoje às 00:37 Facebook

Pelo menos quatro indivíduos agrediram dois enfermeiros e um auxiliar de enfermagem, na triagem do serviço de Urgência do Hospital de São João, no Porto, esta terça-feira à noite.

Os desacatos só foram travados pela intervenção de um agente da PSP, de serviço no local, que acabou por ser vítima de uma tentativa de atropelamento, já no exterior da unidade hospitalar.

Na sequência do incidente, o agente efetuou um disparo para o ar de forma a dispersar os suspeitos que logo se puseram em fuga.

Segundo confirmou ao JN fonte daquela força policial, o incidente ocorreu cerca das 23 horas, depois de um dos indivíduos ter dado entrada nas urgências para ser assistido. Segundo a mesma fonte, o grupo agrediu dois enfermeiros e, sabe o JN, ainda um auxiliar de enfermagem.