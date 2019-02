Terminal de autocarros do Dragão ainda não está a funcionar

Marisa Silva Hoje às 13:24 Facebook

O terminal de transportes junto ao Estádio do Dragão não começou a funcionar esta terça-feira, conforme tinha sido anunciado pela Câmara do Porto. Os autocarros das operadoras privadas que deveriam ali parar estão a seguir para o Campo 24 de Agosto.

A Câmara do Porto tinha anunciado para hoje as alterações aos terminais das carreiras que paravam na Rua de Alexandre Braga, por causa das obras do mercado do Bolhão.

Com aquela artéria cortada, os términos de alguns autocarros iriam passar "para a Rua do Bolhão, outros para o Campo de 24 de Agosto e outros para o Terminal do Dragão".

Só que, pelo menos até ao final da manhã desta terça-feira, o Terminal do Dragão ainda não estava a funcionar, pelo que as carreiras estavam a prosseguir até ao Campo 24 de Agosto.

Em causa estão linhas da Gondomarense (a maioria), da Valpi, da Albano Esteves Martins, da Auto Viação Pacense da Auto Viação Landim.

O JN está a tentar obter esclarecimentos da Câmara do Porto.