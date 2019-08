Tiago Braga : "Oferta máxima no metro com veículos duplos a partir de setembro"

Adriana Castro e Carla Soares Hoje às 14:49 Facebook

Presidente da Metro do Porto promete reforço em toda a rede para o período de inverno e mais manutenção.

Composições a transbordar e veículos avariados são o lado negro do metro do Porto que o novo presidente, Tiago Braga, promete afastar. A partir de setembro, haverá oferta máxima em toda a rede nas horas de ponta. Além disso, para 2021 estão previstos 18 novos veículos que também vão servir as atuais linhas. No arranque do seu mandato, a luz ao fundo do túnel aponta ainda o caminho para o 5G. O wi-fi é aposta para o próximo ano. Mais difícil de resolver será o passe família, que tarda no Porto.

Perante os avanços verificados com o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) e o forte aumento da procura previsto, como vai resolver a falta de carruagens?