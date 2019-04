Torres de vigilância reforçam segurança na Queima das Fitas

Marisa Silva Hoje às 13:58 Facebook

Estruturas com quatro metros de altura vão permitir monitorizar as zonas de visibilidade reduzida.

A Queima das Fitas vai ter este ano segurança reforçada. Seis torres de vigilância com quatro metros de altura estarão espalhadas pelo queimódromo, junto ao Parque da Cidade, permitindo à Federação Académica do Porto (FAP) monitorizar as zonas de visibilidade reduzida e controlar todas as ocorrências no recinto. Haverá, ainda, um posto montado para a PSP e para a SPDE, a empresa privada contratada pela FAP.

A segurança representa 28% do orçamento para a festa académica que no total custa "entre um e dois milhões de euros". A maior fatia - cerca de 40% -, é gasta na contratação de artistas.