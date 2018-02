Trabalhadores da Conservatória do Registo Automóvel do Porto em protesto

Célia Soares Hoje às 10:16 Facebook

Os trabalhadores da Conservatória do Registo Automóvel do Porto manifestaram-se esta quinta-feira de manhã contra a falta de condições de trabalho nas instalações da Rua de Camões, no Porto.

Num local onde trabalham 25 pessoas, os funcionários queixam-se de "falta de espaço", "falta de segurança" e de "má higiene". E apontam, ainda, a ausência de casas de banho para os utentes.

Apoiados por Henrique Guimarães, do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado, os trabalhadores reclamaram esta manhã atenção por parte do Instituto de Registos e Notoriado e do Ministério da Justiça.

Ângela Mota, 59 anos, trabalha nas instalações da Rua de Camões desde o ano passado e assegura que "só vendo é que se percebe as condições em que as pessoas trabalham todos os dias".