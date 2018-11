Negócio da Resende vai ser comprado

Carla Soares Hoje às 15:10 Facebook

A Câmara de Matosinhos tem estado a negociar com uma grande empresa para que assuma o serviço prestado pela Resende, a partir de janeiro. Está em cima da mesa a compra total ou parcial da atual operadora.

As negociações estão a ser lideradas pela presidente da Autarquia, Luísa Salgueiro, que em breve vai apresentar a sua proposta à Área Metropolitana do Porto (AMP).

Segundo disse ao JN fonte envolvida no processo, está em cima da mesa a compra total ou parcial da Resende, que deste modo garantiria o reforço do capital, a aquisição de novos veículos e a renovação da licença a partir de 1 de janeiro. Do mesmo modo, será acautelada a situação dos trabalhadores da atual operadora em Matosinhos.

Porém, ressalvou a mesma fonte, este serviço que abrange outros municípios da AMP será sempre realizado sob a marca da Resende, enquanto detentora da operação até ser realizado o concurso global que AMP vai lançar para a concessão dos transportes públicos da região, no final de 2019.

Hostes recusam ajuste direto

Uma alternativa possível era comprar apenas o serviço de transportes coletivos à Resende, com a respetiva concessão, ficando a atual operadora com a sua rede de autocarros de turismo.

Quanto ao cenário de coabitação das duas empresas por via de ajuste direto, as hostes da AMP já avisaram que não vão aceitar, notando ser esta uma solução ilegal.

De qualquer modo, a solução, a ser discutida em breve na unidade técnica da AMP e a ser submetida depois ao Conselho Metropolitano que se realiza no fim deste mês, será sempre transitória devido ao concurso global para o pós-2019.

O contrato de concessão com a Resende termina a 31 de dezembro deste ano. E, para evitar que a licença fosse renovada a 1 de janeiro de 2019 por mais um ano, face aos acidentes envolvendo a empresa, a presidente da Câmara de Matosinhos pediu ao CMP que fosse "encontrada uma alternativa, que até pode ser uma solução transitória, até ser adjudicado o concurso global".

Solução da STCP adiada

Durante vários meses, foi defendida uma solução que passava por afastar já a Resende e atribuir a gestão da rede à STCP. Para já, a empresa pública de gestão municipalizada não será diretamente envolvida.

Cinco concelhos servidos pela Resende na AMP

A Resende tem sede em Matosinhos e presta serviço de transporte público de passageiros em mais quatro concelhos da Área Metropolitana do Porto: Porto, Valongo, Gondomar e Maia.

Concessão renovável por mais um ano

A licença para a operação do serviço por parte da Resende que termina em dezembro pode ser renovada até final do próximo ano. Segue-se o concurso global da AMP para a rede na região.