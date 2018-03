Avenida dos Aliados evacuada devido a viatura suspeita

Miguel Amorim e Cláudia Luís Hoje às 16:56 Facebook

O trânsito está cortado na avenida dos Aliados, esta quarta-feira, no Porto, em ambos os sentidos. Toda a zona foi evacuada. Há grande aparato policial.

Uma carrinha Ford Escort preta está imobilizada na Praça da Liberdade, em frente ao Hotel Intercontinental. Segundo disse a PSP ao JN, trata-se de uma "viatura suspeita", tendo sido acionada uma equipa cinotécnica e uma equipa de minas e armadilhas.

Um especialista em engenhos explosivos devidamente equipado está neste momento a analisar a viatura.

Apesar de a informação não estar confirmada pelas autoridades, uma testemunha ouvida pelo JN garante ter visto dois homens encapuzados a sair da carrinha.

Segundo um outro testemunho, o alegado dono da carrinha está no local a falar com a PSP, mas a força de segurança ainda nada confirmou.

O perímetro de segurança tem vindo a ser alargado. O número de agentes foi reforçado. Bombeiros e INEM estão a postos no local.

Todas as esplanadas foram evacuadas e as pessoas que se encontram perto do local têm vindo a ser cada vez mais afastadas pela polícia. Funcionários e clientes de estabelecimentos comerciais foram aconselhados a permanecer no seu interior.

Inicialmente, perto das 16 horas, o trânsito foi cortado apenas no sentido descendente. Mais tarde, o corte foi feito também no sentido contrário, na metade inferior da avenida, e nos acessos à zona.