Trânsito na zona da Ribeira vai mudar a partir de terça-feira

Ana Sofia Rocha Hoje às 12:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação automóvel na zona da Ribeira vai sofrer novas alterações a partir da próxima terça-feira, na sequência do plano em curso para introduzir melhorias na mobilidade do Centro Histórico.

Os veículos que desçam a rua de Mouzinho da Silveira até ao seu final vão passar a poder virar à esquerda na rua do Infante D. Henrique, em direção ao túnel e ao tabuleiro inferior da Ponte Luís I.

Já os veículos que circulam pelo túnel, vindos do lado da ponte, passam a poder virar à direita logo no final e a subir a rua de São João, que passa a ter sentido único ascendente e a dar acesso ao troço superior da rua de Mouzinho da Silveira, evitando ter de ir à praça do Infante para quem queira dirigir-se às zonas da Sé, São Bento ou Aliados.

Estas novas alterações da circulação vêm ao encontro das que estão a ser introduzidas desde há alguns meses na zona do Centro Histórico, as quais apontam para uma maior dispersão da pressão exercida pelo trânsito automóvel naquela zona e em todo o centro da cidade.

Também a Rua de Belmonte sofrerá alterações. Em breve passará a ter um sentido único ascendente, o que permitirá resolver os constantes problemas de circulação nesta artéria, claramente exígua para suportar uma configuração de dois sentidos de trânsito.

Conjugada com esta modificação estará a inversão de sentido da rua de Ferreira Borges, que também passa a ser ascendente criando um corredor de ligação entre a cota baixa e a cota alta da cidade, alternativo à rua de Mouzinho da Silveira.

Na rua das Flores será criado um eixo pedonal que irá até à Ribeira, o que implica a pedonalização da zona de circulação automóvel no largo de São Domingos. A medida irá complementar-se com o reforço dos atravessamentos da rua do Infante D. Henrique.