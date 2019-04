Trânsito no Campo Alegre condicionado a partir de segunda-feira

Hoje às 19:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto inicia, na segunda-feira, trabalhos de poda de árvores na rua do Campo Alegre, que vão provocar, até 19 de abril, condicionamentos de trânsito e de estacionamento.

Na página oficial do município, a Autarquia explica que a intervenção, que será faseada, permitirá revigorar as espécies, bem como, garantir as condições de segurança para pessoas e bens.

Os serviços da Câmara do Porto, acrescenta, "monitorizam de forma contínua o arvoredo municipal, sendo que todas as intervenções realizadas são decididas após avaliações técnicas aos exemplares em questão, tratando-se de operações que respeitam a forma e estrutura naturais da árvore".

Devido à especificidade dos trabalhos, refere o município, "vão verificar-se condicionamentos de trânsito e de estacionamento em vários troços dessa via e ruas adjacentes, que se prevê terminar a 19 de abril".

Por motivo de poda de árvores e razões de segurança, acrescenta a câmara, torna-se necessário efetuar condicionamentos de trânsito e estacionamento, em vários arruamentos, o primeiro dos quais na rua do Campo Alegre, onde vai realizar-se um estreitamento de via ambos os lados, no troço compreendido entre a rua de António Bessa Leite e a rua de António Cardoso.

Entre o dia 8 e 11 de abril, entre as 10 e as 16 horas, será também proibido parar e estacionar em estacionamento em ambos os lados da rua do Campo Alegre, no troço compreendido entre a rua de António Bessa Leite e a rua de António Cardoso.

Do dia 9 ao dia 12 de abril, há um estreitamento de via, mas no troço compreendido entre a rua de Ruben A e a rua de Guilherme Braga, onde será também proibido parar e estacionar "conforme sinalização a estabelecer no local".

O mesmo estreitamente via vai ser aplicado, entre os dias 10 e 12 de abril, no troço compreendido entre a rua de António Cardoso e a rua de Guerra Junqueiro, onde também será proibido parar e estacionar.

Entre os dias 11 e 12 de abril, há ainda um outro condicionamento de trânsito com estreitamento de via em ambos os lados da rua do Campo Alegre, desta feita no troço compreendido entre a Rua de Guilherme Braga e a Rua do Gólgota.

Já nos dias 15 e 16 de abril repete-se o estreitamento de via, nomeadamente no troço compreendido entre a rua de Guerra Junqueiro e a rua de Gonçalo Sampaio e no troço entre a rua do Gólgota e a rua do Arquiteto Marques da Silva.

Por último, informa a autarquia, entre os dias 16 e 19 deste mês, será realizado "um condicionamento de trânsito com estreitamento de via em ambos os lados da rua do Campo Alegre, no troço compreendido entre a rua de Gonçalo Sampaio e a Praça da Galiza", onde será proibido parar e estacionar.