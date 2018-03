Tratamentos para ter filhos estão suspensos por falta de técnicos

ROBERTO BESSA MOREIRA Hoje às 00:40, atualizado às 00:42 Facebook

Falta de técnicos obriga Centro Materno Infantil a não avançar com novos processos. Situação preocupa casais que estão à espera.

O Programa de Procriação Medicamente Assistida, do Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), perdeu dois dos três biólogos com perfil em embriologia humana. Um dos especialistas rescindiu o contrato de trabalho e outra está com incapacidade temporária para o trabalho de longa duração, após ter engravidado. Apesar das ausências, o Centro Hospitalar do Porto (CHP), que integra o CMIN, não contratou qualquer profissional com as mesmas competências técnicas, o que obrigou à suspensão de novos processos de fertilização in vitro.

