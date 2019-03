Jovem embriagado entrou no rio Douro e desapareceu após sair de discoteca

Hoje às 13:18, atualizado às 15:43 Facebook

Um jovem de 24 anos desapareceu, este domingo de manhã, nas águas do rio Douro, no Porto. Estaria embriagado quando entrou na água.

"Estaria acompanhado de um amigo quando caiu ao cais", disse ao JN o comandante da Capitania do Douro, Cruz Martins.

Foi chamado socorro e muitas pessoas juntaram-se à volta do cais. Já com o INEM no local, o jovem, que "aparentava estar embriagado", acabou "por entrar na água e desapareceu", acrescentou Cruz Martins.

O jovem, de 24 anos, teria saído de uma discoteca junto ao local, após uma festa de "after hours".

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o alerta foi dado às 9.37 horas, via 112.

Para o local foram três mergulhadores do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto e dois elementos da Capitania do Douro, a bordo de um salva-vidas. Foi também mobilizada uma embarcação da Polícia Marítima.