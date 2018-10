Miguel Amorim Hoje às 09:33 Facebook

Há mais 700 infrações do que em 2017. Combate vai ser feito com mais fiscalização e uma campanha dissuasora.

"O que farias com 120 euros (valor da contraordenação)?" ou "Viajar de borla sai caro". Estes são dois cartazes da campanha que a empresa Metro do Porto está a lançar nesta semana e que visam dissuadir o não pagamento do título de viagem no transporte público. No metro, entre 2017 e este ano, o número de passageiros autuados por mês subiu, passando de 2400 para 3100, daí que a fiscalização também tenha sido reforçada nos últimos tempos.

Na linha Amarela, a mais procurada da rede, que faz a ligação entre Santo Ovídio (Gaia) e o Hospital de São João (Porto), é visível esse reforço, a coincidir com a abertura do ano letivo e o substancial crescimento de utilizadores, após o fim do tradicional período de férias.

Muitos ainda escapam

Se a partir de 2015, inclusive, o número de borlistas se tem apresentado estacionário, sem flutuações de grande monta - 2500 (2015), 2300 (2016), 2400 (2017) -, neste ano a taxa de fraude voltou a disparar (3100), quase equiparando os níveis de 2014 (3200).

E é bom notar que estes dados se reportam apenas àqueles que são apanhados na malha dos fiscais, pois os responsáveis da Metro têm noção que muitos outros escapam e, por isso, não constam nos mapas oficiais, saindo, por exemplo, na paragem anterior ou assim que vislumbram a entrada das brigadas nas carruagens.

Mediante a campanha, assente em várias plataformas, incluindo a Imprensa, mas também com ações na rua, a Metro pretende "dar a conhecer o risco de não usar um título de transporte válido (a multa é de 120 euros)", bem como "dar a conhecer a alteração de legislação aos clientes frequentes e ocasionais e a potenciais clientes (visitantes e turistas)". A par destas mensagens, a iniciativa, que não vai cingir-se ao mês de outubro, visa "realçar os benefícios de pagar a coima no período de descontos".

Muda a empresa dos fiscais

"Dar a conhecer o papel dos agentes de fiscalização e do contributo da sua ação para o incremento do sentimento de justiça que deve ser percecionado por parte de quem paga pelo uso do metro" é outro propósito.

Este mês cessa funções a atual empresa encarregada da fiscalização. Foi aberto um concurso e a firma vencedora começará a atividade em novembro. O procedimento concursal já estava definido e o contrato é válido por três anos.

Saber mais

Coima grave

Se for apanhado sem título válido, o passageiro incorre numa contraordenação grave e a coima varia entre 120 e 350 euros.

Contraordenação simples

Se tiver assinatura mensal e não tiver revalidado ou no caso de exceder o zonamento, o passageiro será multado em 30 euros, se for a primeira vez. Se for reincidente, a coima atinge 72 euros.

Autoridade Tributária

A Metro envia a notificação para casa. Se o pagamento for feito em 15 dias, há uma redução de 50%. Não havendo pagamento, o processo é enviado para o Instituto da Mobilidade, IMT, seguindo depois para a Autoridade Tributária, que abre um processo. A coima pode chegar aos 350 euros.

Concurso

A Metro do Porto está a lançar um repto aos interessados no sentido de enviarem vídeos de 30 segundos ligados à temática "O que farias com 120 euros?". Após a entrega será feita uma seleção e os melhores trabalhos terão direito a prémio. Os vencedores serão anunciados em dezembro.