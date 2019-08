Trofa Saúde desiste de hospital junto ao Estádio do Dragão

JN Hoje às 12:34 Facebook

O grupo Trofa Saúde desistiu do hospital junto ao Estádio do Dragão, em Campanhã, no Porto. O edifício, que está a ser construído pela empresa ABB, poderá destinar-se agora a um hotel.

A empreitada começou há cerca de um ano e meio e tem conclusão prevista para o início do próximo ano. Anunciado com um investimento de 70 milhões de euros para a primeira unidade do grupo Trofa Saúde, no Porto, o imóvel terá, agora, um novo destino. De acordo com o Negócios, que noticiou a desistência do projeto, o futuro poderá passar por um hotel.

A propriedade do imóvel é do grupo ABB.