Trovoada afeta 127 semáforos no Porto

Devido à trovoada que, domingo à noite, afetou a cidade do Porto, 46 semáforos sofreram "falhas de energia" ou ficaram a funcionar "em intermitência". Segundo a Autarquia, a situação deve ficar resolvida até amanhã

Vários semáforos da cidade estão, desde a manhã desta segunda-feira, a mostrar apenas o sinal intermitente. A Câmara do Porto atribui a avaria "à trovoada que afetou a zona norte do país, e, em particular a cidade do Porto".

Ao JN, a Autarquia explicou que as condições climatéricas adversas afetaram "localmente 46 instalações luminosas, que se traduziram em falhas de energia ou funcionamento em intermitência". Além disso, "foram afetadas as comunicações e gestão remota de 81" semáforos, apesar de estes terem continuado a funcionar.

Desde as 17 horas da tarde desta segunda-feira, parte do problema encontra-se resolvido, uma vez que o número de semáforos com falha de energia e/ou intermitência reduziu para 20. Estando "sem comunicação e gestão remota 70 instalações luminosas".

Segundo fonte da Autarquia, "prevê-se que até amanhã a situação fique resolvida ou mitigada. No entanto, poderão ocorrer casos em que, devido à extensão do dano, foram atingidos componentes eletrónicos de controladores de tráfego cuja reparação possa prolongar-se para lá desta estimativa".

A Câmara do Porto lembra que "no final de 2016", procedeu a um concurso público internacional com vista à "substituição de equipamentos de regulação de tráfego e rede de comunicações". Em 2018, o Município "procedeu à adjudicação ao concorrente" que venceu o concurso, "tendo sido pedida a anulação da decisão de adjudicação por parte de um dos outros concorrentes".

Já este ano, "o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto proferiu sentença que impossibilitou o Município do Porto de dar continuidade ao processo de contratação". Desde então, a Câmara "tem mantido o atual sistema". O processo judicial está a decorrer.