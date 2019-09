Tudo sobre o passe sub-13 no Porto

Adriana Castro Hoje às 21:54 Facebook

O passe escolar sub-13, gratuito para todas as crianças entre os 4 e os 12 anos, não é válido para os 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto, mas sim apenas um deles ou três zonas. O título, que entrou em vigor a 1 de setembro, está atrasado, e em alguns casos só estará disponível a 15 de outubro. O Conselho Metropolitano respondeu às questões do JN.

O que é preciso fazer para pedir um passe sub-13?

A emissão dos títulos encontra-se em execução por parte dos municípios e em articulação com as escolas. Os beneficiários poderão requerer o título através do preenchimento de um formulário disponível nas escolas, sendo o passe levantado posteriormente também nas escolas.

Porque é que não posso pedir o título já numa loja Andante?

A emissão destes passes através dos pontos de venda Andante resultaria no congestionamento do atendimento, uma vez que se trata da emissão de novos cartões de suporte a este título, processo naturalmente mais demorado no que diz respeito ao tempo de atendimento. Para obviar esta situação, e de modo a permitir o acesso à emissão destes títulos por parte dos beneficiários de forma mais cómoda e expedita, a Área Metropolitana do Porto (AMP) delineou, juntamente com o TIP - Transportes Intermodais do Porto, um procedimento para a emissão destes passes em backoffice.

Os clientes falam em atrasos nos pedidos. Qual o motivo?

A AMP tem conhecimento dos atrasos que estão a decorrer e está a colaborar de forma a agilizar todo o processo e minimizar eventuais problemas para a população. Nos casos em que não for possível a aplicação do procedimento acima referido (backoffice), a emissão dos passes sub-13 será efetuada da forma habitual, através dos pontos de venda Andante a partir da data de 15 de outubro, necessitando os requerentes deste passe de apresentar uma declaração da escola a atestar que não beneficiam de transporte escolar gratuito.

Na Área Metropolitana de Lisboa, os mesmos passes já estão disponíveis e prontos a usar. Porque é que no Porto não?

As situações na AMP e na Área Metropolitana de Lisboa (AML) não são comparáveis, desde logo reconhecidas pelo despacho governamental de atribuição das verbas do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária - , ao considerar maior complexidade na mobilidade na AML, e por essa razão lhe atribuir uma verba muito superior.

Porque é que o título só é válido num concelho e em três zonas e não em toda a Área Metropolitana?

A implementação do passe sub-13 na AMP está condicionada pela necessidade de manter este título equiparado ao passe atribuído pelos municípios aos alunos que beneficiam do transporte escolar gratuito.

Caso tivesse uma abrangência metropolitana, os alunos que beneficiam do transporte escolar gratuito ficariam em situação de desvantagem, uma vez que não podem requerer o passe gratuito sob pena de se materializar um duplo financiamento, considerando-se a abrangência do título na AMP adequada às necessidades de mobilidade de jovens com menos de 13 anos.