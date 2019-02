Turista tropeça em "metal solto" na Ponte Luís I e fica internada

Marisa Silva Hoje às 13:26 Facebook

"Foi muito assustador. O meu pé ficou preso num metal solto no pavimento e caí sobre a via. Felizmente, não fui atingida por nenhum carro". O relato é de Debra Hillebrand, uma turista norte-americana que, devido a uma queda na Ponte Luís I, no Porto, passou cinco dias internada no hospital.

A intervenção na ponte é reclamada há vários anos por moradores e comerciantes que apontam como principais falhas o pavimento degradado, os passeios estreitos, a ferrugem e os "buracos grandes" na estrutura.

"Os passeios não deviam ser tão próximos da via por onde passam os carros. O metal também está danificado e isso facilita as quedas", criticou Debra Hillebrand.