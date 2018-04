MARTA NEVES E LUÍS PEDRO CARVALHO Hoje às 00:46 Facebook

Incidente aconteceu na madrugada de sábado. Jovem espanhola ficou ferida.

Não estranhe se ao passar na Praça da Liberdade, no Porto, não conseguir ver a figura do Ardina, com o "Jornal de Notícias" na mão, junto ao marco do correio. Aliás, este domingo será a pergunta que mais vezes se repetirá pela cidade: O que foi feito da estátua de bronze? O "desaparecimento" foi forçado. Na madrugada de sábado, um grupo de sete rapazes e raparigas, na casa dos 25 anos, subiram acima da figura e esta, com o peso acabou por tombar.

Do incidente resultou uma jovem ferida, mas ao que o JN conseguiu apurar não foi necessário receber tratamento hospitalar.

A situação, com a vítima já estendida no meio do chão e a estátua tombada, foi filmada por uma pessoa, que na altura passava naquela zona da cidade, por volta das duas da manhã.

"Armados em macacos para a foto", foi desta forma, que o transeunte, que preferiu o anonimato, acabou por "legendar" o sucedido, referindo ao JN que se tratava de "um grupo de jovens turistas espanhóis".

Ainda de acordo com a mesma pessoa, "a estátua terá caído em cima da jovem que ficou estendida no chão, tendo um colega prestado auxílio".

A escultura em bronze que homenageia a figura do ardina data de 1990 e é da autoria de Manuel Dias. No vídeo, a que o JN teve acesso, a figura não parece ter sofrido danos. Apenas foi "descolada" pelos pés.