U. Porto vai distinguir projetos de investigação com cinco mil euros

A Universidade do Porto (U. Porto) vai distinguir com o Prémio de Excelência na Investigação Científica, no valor de cinco mil euros, projetos de investigação de docentes e investigadores que se diferenciam pelo "grau de excelência e impacto".

De acordo com a U.Porto, a 2.ª edição do Prémio pretende contribuir para a "melhoria contínua" da investigação científica, enquadrando-se num dos "grandes pilares estratégicos" da instituição ao ser promovido pela Vice-Reitoria para a Investigação, Inovação e Internacionalização.

"O Prémio de Excelência na Investigação Científica da Universidade do Porto (...) visa fomentar a participação dos docentes e investigadores da U.Porto em projetos de investigação científica, estimulando e reconhecendo o esforço na criação de novos conhecimentos, na angariação de financiamento para as atividades de investigação científica e na produção de publicações científicas", lê-se no regulamento.

As candidaturas à 2.ª edição do Prémio de Excelência na Investigação Científica encontram-se abertas até ao dia 31 de janeiro, podendo concorrer docentes e investigadores da instituição que, individualmente ou em equipa, se distinguiram "pela excelência da sua investigação e produção científica".

Para serem admitidas a concurso, as candidaturas devem integrar o formulário de candidatura, o Curriculum Vitae do docente ou da equipa e a descrição da componente de investigação científica.

Segundo a U.Porto, a avaliação das candidaturas vai ter em conta dois parâmetros: a angariação de financiamento para a atividade de investigação, com uma ponderação de 35%, e a produção de publicações científicas, com uma ponderação de 65%.

Analisadas as candidaturas, o júri deste prémio, composto pelos vice-reitores das áreas de Inovação e Investigação da U.Porto, Universidade do Minho, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Universidade de Aveiro, vai decidir antes do dia 1 de março qual o vencedor.

A cerimónia de entrega do Prémio de Excelência na Investigação Científica vai ser entregue dia 22 de março durante a sessão solene de comemoração do dia da Universidade do Porto.