Um ano para mudar a cara ao Estádio Universitário do Porto

Remodelação do parque desportivo junto à Ponte da Arrábida implica investimento de 2,5 milhões de euros e dará à cidade dois novos campos de relva sintética para futebol e râguebi.

O Estádio Universitário do Porto, junto à Ponte da Arrábida, vai estar em obras durante um ano. Será alvo de uma profunda remodelação. Uma das principais mais-valias, o campo de jogos, atualmente em mau estado, dará lugar a dois campos com relva sintética para a prática de futebol e de râguebi. Esta é a obra que talvez mais sobressaia, mas todo o parque desportivo vai sofrer melhoramentos para rentabilizar o espaço, atrair mais praticantes e ficar funcional. Tudo isto, à custa de fundos próprios da Universidade do Porto, no valor de 2,5 milhões de euros.

A pista de tartan à volta do campo vai desaparecer. Os estudos concluíram que o estádio não tem condições favoráveis para receber uma competição de atletismo. A natureza, neste caso a forte incidência do vento no local, é incontornável. Desaparece a pista maior, mas será criada uma pista de treinos, com três corredores de 110 metros. A prática do salto em comprimento e do triplo salto também fica salvaguardada.