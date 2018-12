Um Natal com sabor português para 60 estudantes estrangeiros no Porto

Marisa Silva Hoje às 21:34 Facebook

Longe de casa, cerca de 60 estudantes estrangeiros vão passar o Natal com famílias portuguesas. Frequentam o Ensino Superior no Porto e querem conhecer a tradição e os costumes lusos. Uns nunca celebraram o Natal, outros vão provar o bacalhau e o bolo-rei pela primeira vez.

Na Invicta, a junção das famílias e dos estudantes está a cargo da Erasmus Student Network (ESN) do Porto, uma associação fundada em 1991, tendo como objetivo integrar os jovens que chegam à cidade para estudar. "Muitos estudantes não conseguem ir a casa, por questões económicas ou pela distância. Faz todo o sentido mostrar-lhes a nossa cultura numa das noites mais importantes do ano, desde a gastronomia até à troca de prendas", explica ao JN Mariana Mexia, presidente da ESN do Porto.

De acordo com aquela responsável, a iniciativa deste ano "é a mais bem-sucedida até à data", uma vez que, face a 2017, o número de famílias a querer acolher um estudante quase triplicou. "Este ano, temos mais de 40 famílias, sendo que em 2017 tínhamos à volta de 15", revela Mariana, que frequenta o mestrado em Economia e Gestão Internacional na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

"Tem havido um crescimento de portugueses que vão estudar para fora e de estudantes que vêm estudar para o Porto. Por si só, é um fator que influencia, até porque os estudantes que vão para fora têm interesse em envolver-se na atividade", justifica.

25 nacionalidades

Entre os universitários, de 25 nacionalidades, há quem venha do Brasil, China, Colômbia, Índia, Irão, Israel, Jordânia, Marrocos e Síria. Por norma, as famílias acolhem, no máximo, até três alunos. À mesa, garante Mariana Mexia, a barreira linguística "não é um problema".

"Nas famílias há sempre um estudante que fala inglês. Mas é engraçado ver os avós porque têm mais dificuldades [a comunicar]. Tem de ser o neto a fazer a ponte. Na noite da consoada, todos partilham fotografias juntos", conta Mariana.

A alegria é universal

A família de Sara Dias, ao centro, acolhe duas estudantes romenas, Eliza Nitulescu e Lavinia Burtumac Foto: José Carmo / Global Imagens

"A Sara esteve na Irlanda em Erasmus. Gostava que alguém a tivesse recebido", explica Helena Dias. Sara, a filha, estuda Relações Internacionais. Vai receber duas alunas romenas no Natal. Teve sempre "uma casa cheia" - nunca menos de 20 -, uma mesa farta, gargalhadas, brincadeiras, o Pai Natal. Saber que "alguém fica sozinho, num país estranho", entristece-a. Voluntariou-se. No ano passado, foram duas lituanas e "foi superdivertido".

Desta vez, Lavínia Burtumac e Eliza Nitulescu são as convidadas. Lavínia esteve na Holanda. Passou o Natal sozinha com um amigo. Agora, a ideia de ver "por dentro o Natal português".

Eliza vai contando as tradições de lá: passam o ano a "engordar o porco do Natal". À sobremesa, há "uma espécie de bolo-rei de chocolate, éclaires e bolo de coco". O presépio "não existe", mas a árvore "é parecida". Na sua Bucareste, são quatro à mesa. Na Póvoa, terá 20, dos 4 aos 95 anos. Este é o verdadeiro espírito do Erasmus: "Conhecer outro país, outra cultura, outras pessoas".

Sara explica as tradições de cá: o bacalhau, um "montão de sobremesas", karaoke, monopólio e trivial, troca de prendas "e muitas brincadeiras". Lavínia e Eliza falam pouco português. Paulo e Helena pouco inglês, mas isso não assusta os Dias. Afinal, a alegria é "universal".

Quero ver como celebram

Família de Sofia recebe a estudante do Erasmus alemã Elizabeth para o natal em Gaia Foto: Pedro kirilos / Global Imagens

Este Natal vai ser diferente para a família da universitária Sofia Rêma. À mesa vão ter a companhia de Elisabeth Janke, uma aluna alemã de Erasmus. A jovem, de 21 anos, optou por celebrar a quadra no Porto para conhecer melhor os costumes portugueses.

"Como vou embora no final de janeiro, preferi ficar e conhecer outra cultura. Quero experimentar a comida e ver como celebram o Natal", explica Elisabeth, que estuda na Universidade Fernando Pessoa.

A família aceitou receber uma aluna internacional a pedido da filha, Sofia Rêma, que também pondera fazer Erasmus. "Espero que um dia, se não tiver a oportunidade de regressar a casa, uma família também me acolha", diz Sofia, garantindo que vai "tentar dar o máximo de conhecimento da gastronomia e costumes portugueses" a Elisabeth.

Na ementa para a consoada não faltam o bacalhau, o polvo e os doces tradicionais. No dia seguinte, haverá farrapo-velho e peru. "Cozinho tudo em casa. Faço rabanadas, aletria, pão de ló e bolo-rei", revela Alexandra Rêma, mãe da Sofia.

"No dia de Natal, como estamos perto da praia, costumamos passear os cães. A Elisabeth vem connosco conhecer as praias de Gaia", acrescenta Alexandra.