Uma década a apoiar bebés do S. João

O motor e a força da Associação de Apoio à Maternidade, Bebés de São João são os voluntários que dela fazem partem.

O projeto, que arrancou em 2008 com o intuito de entregar enxovais a grávidas e mães em dificuldades, é hoje um desígnio maior, alicerçado no serviço de Humanização do Hospital de S. João, no Porto. Com a dedicação de 35 voluntárias, 120 mães são apoiadas mensalmente pela associação.

Na génese do projeto estão Nazaré Alves e Helena Soares, que se conheceram enquanto voluntárias da Capelania do Hospital de S. João. Ao visitarem regularmente unidades como ginecologia e obstetrícia ou de pediatria, as duas começaram a conhecer de perto as necessidades existentes.