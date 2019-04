Uma luta travada a partir dos 410 gramas de vida

Ana Mota Hoje às 10:18 Facebook

Íris Maia Rosa é a bebé com menos idade gestacional sobrevivente no Hospital de São João, no Porto.

Andreia Maia estava grávida de 23 semanas e dois dias, quando teve de interromper o sonho de sentir a filha crescer dentro da barriga. Após três semanas de internamento devido a uma pré-eclampsia, - doença materna que a colocava em risco de vida -, Andreia, de 25 anos, foi submetida a uma cesariana de emergência, a 21 de junho do ano passado.

"Disseram-me que tinha de a ter porque podíamos morrer as duas. "Salvem-na", foi o que eu pedi". A partir desse momento, começou a batalha da Íris. Ao primeiro suspiro, começou a lutar pela vida como se de uma heroína se tratasse.