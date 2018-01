Utentes queixam-se dos atrasos dos autocarros dos STCP

Hoje às 00:41 Facebook

Atrasos e mais atrasos. Autocarros que passam sem parar nos locais de recolha de passageiros. Alguns com condições deficientes. E os preços que voltaram a aumentar com a chegada do novo ano. Estas são as principais queixas dos utentes da STCP. À atenção dos seis municípios que assumiram agora a gestão da empresa.

Na paragem do Bolhão, a revolta com o "mau serviço prestado" faz com que, rapidamente, desconhecidos acabem a trocar desabafos enquanto aguardam a chegada do autocarro. Une-os o tom pejorativo com que falam.

