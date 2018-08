Velocidade na VCI pode mudar consoante a hora

CARLA SOARES 26 Maio 2018 às 00:41 Facebook

Rui Moreira anunciou estudo que defende atuação rápida para acidentes e demonstra que via está esgotada.

A velocidade controlada pelos radares na Via de Cintura Interna (VCI) poderá variar não apenas consoante as zonas, mas também as horas e as condições atmosféricas, se as conclusões de um estudo encomendado pela Câmara do Porto à Faculdade de Engenharia forem aceites. Rui Moreira adiantou ontem que inclui medidas como um sistema de controlo de velocidade dinâmica na VCI, outro de atuação rápida para acidentes, a retificação de nós de ligação à rede viária nacional e municipal e a revisão das portagens.

