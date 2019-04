Venda de jazigos pode render 700 mil euros

Miguel Amorim Hoje às 13:21 Facebook

Autarquia portuense realiza hasta pública para a concessão de 105 espaços no Prado do Repouso e em Agramonte. Mais caro ultrapassa os 30 mil euros.

No próximo dia 11, no edifício dos Paços do Concelho, no Porto, haverá uma hasta pública para a concessão de 105 jazigos dos cemitérios de Agramonte e do Prado do Repouso. A venda pode render à Autarquia 700 mil euros.

O mais caro passa os 30 mil euros e há vários entre os 20 mil e os 30 mil euros. Neste segmento, há com capela e mistos. Mas a tabela de preços é diversificada: os mais acessíveis custam entre dois mil e três mil euros, ocupando este preçário uma boa parte da listagem. Nas duas maiores cidades do país, Porto e Lisboa, perto de metade dos funerais já é feita com a cremação do corpo, mas a procura por jazigos continua em alta. Ao JN, fonte do Município portuense refere "não haver uma lista formal de espera", mas confirma que "no intervalo entre hastas públicas é habitual chegarem vários pedidos de informação".