Venda de património no Porto chegou a quase 170 milhões com Rio

Nos 12 anos em que Rui Rio foi presidente da Câmara do Porto, a venda de património chegou perto dos 170 milhões de euros, com 515 imóveis alienados. Os fogos de bairros sociais vendidos chegam a 176. Já o valor da aquisição de 56 imóveis no mesmo período não chegou aos 10 milhões (6% do montante alienado).

A lista dos movimentos de compra e venda relativos às alienações e aquisições efetuadas pelo Município entre 2002 e 2013, a que o JN teve acesso, foi pedida aos serviços municipais pelo próprio Rui Moreira e remetida aos deputados. Teve como base as escrituras públicas registadas na Direção Municipal de Finanças e Património.

Foi em maio que anunciou que iria pedir a lista, após ser atacado pelo PSD devido ao exercício do direito de preferência. Moreira alegou que o património alienado pode ajudar a resolver o problema da habitação.

Os 515 imóveis correspondem a 169.014.266 euros. Os valores mais altos são de 2009 e 2011, quando o mercado estava em baixo, razão pela qual Rio foi criticado pela Esquerda, que também o acusou de só aliviar a dívida à custa do património.

Aqueles 515 imóveis estão divididos por alienação, pagamento em espécie e alienação com incorporação em capital social. Nesta última estão fundos de investimento como Porto D' Ouro (metade da Câmara e metade da Caixa Geral de Depósitos), o fundo do Bairro do Aleixo, Invesurb, e também a Porto Vivo, a Porto Lazer e a empresa municipal de águas. Rio vendeu, por exemplo, a fundos as instalações de S. Dinis e do Carvalhido, pelas quais a Câmara teve de pagar aluguer.

Vendas por bairro

De 2004 a 2013, foram vendidos 176 fogos sociais, segundo uma tabela fornecida ao JN pela Domus Social. Na divisão por bairro, lideram Bom Sucesso (44), Condominhas (39) e Fernão Magalhães (34). Seguem-se Agra Amial (26), Pasteleira (23), Falcão (oito) e Vale Formoso (dois).

A Câmara tem estado a negociar para conseguir fazer obras em edifícios de habitação social parcialmente vendidos, onde os privados dizem não ter capacidade para aderir, como Fernão Magalhães e Bom Sucesso.



Dados

Alienações

Dos cerca de 170 milhões de euros que correspondem a 515 imóveis alienados, 94 milhões foram transformados em capital social e há 4,6 milhões de pagamentos em espécie.

Diferencial

Nos 12 anos, foram adquiridos 56 imóveis, num valor de 9.982.194 euros. Numa comparação entre compras e vendas, verifica-se que as alienações são mais 459 do que as aquisições. E a diferença no montante é de 159 milhões de euros.