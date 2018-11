Queda de árvores no Porto provoca estragos em carros

Hoje às 22:03 Facebook

As fortes rajadas de vento sentidas, este domingo à noite, causaram a queda de árvores e um aumento de pedidos de socorro, de forma especial na região do Porto.

Segundo o CDOS do Porto "verificou-se um aumento de serviço nas zonas costeiras devido ao vento mas sem feridos". Há registos de queda de árvores e de chapas de habitações que voaram.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam, na região do Porto, para rajadas até 85 km/h em especial no litoral e para os 100 km/h nas terras altas, situação que deve permanecer até às 3.00 horas de segunda-feira.

Quanto à agitação marítima é de esperar ondas entre os quatro e os quatro metros e meio até às 6.00 horas