Vice-presidente da Distrital do CDS é candidato à liderança

Carla Soares 21 Maio 2018 às 23:02 Facebook

Twitter

Fernando Barbosa, vice-presidente da Distrital do CDS/Porto, adiantou esta segunda-feira ao JN que é candidato à liderança desta estrutura contra Cecília Meireles. O ex-deputado explicou ter aceitado o desafio também pela necessidade de promover no distrito um processo eleitoral "livre" e "plural".

"Em resposta ao desafio de diversos presidentes de concelhias e militantes de muitas outras, num movimento de bases a que nenhum político pode ficar indiferente, sinto-me convocado para este novo desafio", anunciou Fernando Barbosa, ex-líder da Concelhia de Gaia, que disputa a liderança distrital com Cecília Meireles, vice-presidente do partido e deputada.

O candidato alega que, "num tempo em que cada vez mais os eleitores se sentem distantes dos eleitos", é necessário "sentir que o CDS no distrito do Porto contraria essa tendência, com a promoção de um processo eleitoral dinâmico, livre, plural e representativo das suas ideias e interesses".

"100% disponível"

Apoiado por um grupo que pretende também impedir que haja uma candidatura única no distrito liderada pela "vice" de Assunção Cristas, Fernando Barbosa diz que se "trata de saber quem está em melhores condições" para "colocar em alta voz" a Distrital e para a servir.

"Consciente de que nenhum político dispõe de super poderes" ou do "dom da omnipresença", o adversário da deputada garante estar "100% disponível para liderar a tempo inteiro" a Distrital".

Com o slogan "Porto em alta voz", promete ainda "uma lista em que todos se revejam e com um programa que responda aos interesses do distrito" e também apresentar-se "a todas as comissões políticas concelhias que queiram fazer destas eleições" uma oportunidade para um "verdadeiro exercício democrático".