Vigilância nas praias de Matosinhos e do Porto em risco

Capitania exige mais nadadores nos areais. Época balnear começa no sábado para grande parte das praias de norte a sul.

A Capitania dos Portos do Douro e de Leixões exige que os concessionários das praias do Porto e de Matosinhos contratem mais 12 nadadores-salvadores para que a época balnear seja aberta a 15 de junho em segurança. Caso essas contratações sejam recusadas, as concessões podem ser fechadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o que deixaria os areais sem vigilância. Recorde-se que neste sábado a época balnear abre em 179 praias e no dia 15 noutras 233. Em maio, 55 areais passaram a ser vigiados e os restantes 551 começam a ter nadadores-salvadores em datas distintas.

Em causa estão os planos de salvamento integrado apresentados à capitania que, de acordo com Cruz Martins, capitão dos portos do Douro e Leixões, "não estão de acordo com a lei". "São planos que têm estado a funcionar em pleno nos outros anos. Não vejo razão para a rejeição", afirmou Luís Carvalho, vice-presidente da Associação de Concessionários de Praia, que disse desconhecer a situação e por isso não se pronunciou sobre a contratação de mais nadadores-salvadores. Por sua vez, Cruz Martins garantiu ter informado os concessionários sobre a necessidade de revisão dos planos. Caso isso não aconteça, não serão aprovados.