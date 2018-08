Violinista distrai passageiros em avião desviado para o Porto

27 Maio 2018 às 16:04 Facebook

Os passageiros que seguiam num avião da TAP que fazia a ligação entre Amesterdão e Lisboa, e que teve de realizar um desvio para o Porto, na quarta-feira passada, assistiram a um episódio caricato quando um músico que seguia a bordo da aeronave decidiu sacar do violino e dar música aos presentes.

A cena foi partilhada no Facebook, na sexta-feira, pelo próprio violinista, o asiático Ray Chen. Na publicação, o artista explica que o avião fez uma "aterragem de emergência" no Porto, "por razões desconhecidas", e que foi dito aos passageiros para "esperarem indefinidamente dentro do avião".

"Tenho de confessar que tocar violino era a última coisa que tinha em mente naquele momento mas, sabendo o quão stressantes as viagens atrasadas podem ser, decidi pegar no Strad (Stradivarius) para uma exibição dentro do avião", escreveu. Foi com um tributo ao compositor alemão Bach que Chen animou passageiros e tripulação, antes de a aeronave retomar a ligação para Lisboa, onde, segundo o artista, chegou com três horas de atraso.

Numa segunda publicação, o violinista partilhou uma fotografia com os passageiros. "Quem disse que não podes fazer amigos mesmo quando o teu voo está preso na pista?", escreveu.

O episódio foi noticiado na imprensa britânica e partilhado por internautas no Twitter.

Vencedor de vários prémios de violino clássico, Ray Chen, natural de Taiwan, é, aos 29 anos, um fenómeno no YouTube, onde conta com mais de 24 mil subscritores.