Vivem nas ruínas da Escola do Cerco que vai entrar em obras

Câmara do Porto procura solução para pessoas não ficarem na rua. Rui Moreira defende ação metropolitana para os sem-abrigo.

Juliana tem 29 anos, é toxicodependente e prostitui-se para comprar droga. Vive há três meses, juntamente com mais nove pessoas, na antiga Escola Básica e Secundária do Cerco do Porto, que será transformada em breve numa unidade de saúde. Para resolver a situação destas pessoas a Câmara do Porto vai reunir na próxima sexta-feira com a Segurança Social, mas Rui Moreira quer envolvimento metropolitano na resolução dos casos das pessoas em situação sem-abrigo, fenómeno que cada vez mais afeta a cidade.

Na reunião da Câmara de ontem, o vereador da Coesão Social, Fernando Paulo, informou o Executivo que o problema das pessoas que estão nos escombros da antiga Escola do Cerco será resolvido no mais curto espaço de tempo possível, até porque a Administração Regional de Saúde, ARS Norte, prevê iniciar as obras de remodelação durante o mês de dezembro. "Não se pode retirar as pessoas que estão lá e colocá-las na rua", afirmou o vereador, que procurará encontrar uma resposta junto da Segurança Social e através do NPISA Porto - Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Porto, do qual fazem parte a Autarquia e instituições de solidariedade.

Fernando Paulo reconhece que a resolução do problema dos sem-abrigo é difícil, embora o Município esteja a realizar todos os esforços no sentido de sinalizar, caracterizar e encontrar um teto para as pessoas que vivem na rua. "Todos os meses, desde fevereiro, que reunimos com todas as instituições envolvidas, temos seis eixos de intervenção e o desafio é permanente, mas é necessário aperfeiçoá-lo", diz o vereador da Habitação e Coesão Social e Educação.

"Não podemos esconder as pessoas em situação sem-abrigo", acrescenta, reconhecendo que a caso do Cerco escapou aos serviços de Proteção Civil que ajudam a referenciar as situações. Na caracterização que a Câmara tem vindo a fazer é possível verificar que grande parte desta população que vive na rua é oriunda de concelhos vizinhos. Por isso, diz o presidente do Município, "a resposta que tem sido dada na cidade pela Autarquia e pelas associações não tem tido reflexo em outros municípios". "Ou isto é equilibrado por vários municípios e é criada uma teia ou vai continuar o fluxo de cidadãos" para o Porto, acrescentou Rui Moreira.

Restaurantes solidários

Fernando Paulo anunciou que mais dois restaurantes solidários estarão a funcionar dentro de meio ano. O primeiro nas antigas instalações da Junta de Freguesia de Massarelos (na zona da Boavista), o segundo no Largo Tito Fontes, na Baixa. Recorde-se que, desde há um ano, um restaurante solidário funciona na Rua de Cimo de Vila (Batalha) e o objetivo é centralizar a confeção, fazendo depois a distribuição da comida.

Pedida legislação de exceção para ala pediátrica

A Câmara do Porto aprovou por unanimidade uma moção onde se recomenda ao Governo e ao Parlamento a aprovação de "legislação de exceção da contratação pública" para que a nova ala pediátrica do Hospital de S. João avance "com a máxima urgência". A iniciativa conjunta do PS e do movimento independente Porto Nosso Partido foi explicada por Rui Moreira que refere que o objetivo é "dar aconchego aos decisores" no sentido de ser invocada a "situação de emergência na contratação pública". O documento, aprovado pelo movimento independente de Rui Moreira, pelos quatro vereadores do PS, pelo vereador do PSD e pela vereadora da CDU, seguiu ainda ontem para a Assembleia da República. A construção da ala pediátrica permitirá retirar o internamento que funciona em contentores.

Indemnização recusada

A Câmara do Porto recusou esta terça-feira um acordo para pagar a privados mais de meio milhão de euros devido a um parque de estacionamento na Boavista, adjudicado em 2001 mas nunca construído, assumindo o risco de o caso chegar a tribunal. A empresa que ganhou a concessão acabou por abandonar o projeto, alegando que os pressupostos mudaram, mas quer ser indemnizada.