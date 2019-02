Zona de proteção da Arrábida afasta "em definitivo" construção nos terrenos da Selminho

Carla Soares Hoje às 14:19 Facebook

A Zona Especial de Proteção (ZEP) da Ponte da Arrábida publicada esta segunda-feira em Diário da República impede "em definitivo" que haja construção nos terrenos adquiridos pela Selminho, considerados área verde, independentemente de qualquer futura alteração do Plano Diretor Municipal (PDM), destacou Pedro Lourenço, deputado municipal do BE. Exige ainda ao vereador do Urbanismo no Porto explicações sobre o facto do diretor municipal ter revelado que a Câmara tencionava propor alterar o PDM para garantir capacidade construtiva.

"Deixa de ser possível construir nos terrenos da Selminho, nem que a Câmara equacione alterar o PDM", afirmou Pedro Lourenço ao JN, reagindo à publicação da ZEP para aquela ponte classificada como monumento nacional seis anos antes, que determina que a altura máxima de novas construções nas imediações não pode ultrapassar a cota altimétrica das existentes e não delimita uma área urbana nos terrenos adquiridos pela Selminho e que o tribunal concluiu este ano serem municipais.

"Tal como está, a ZEP sobrepõe-se ao PDM e, portanto, já não se pode construir nos terrenos da Selminho, mesmo que a empresa viesse a ganhar um recurso", destacou o deputado bloquista, considerando que edificações naquele local estão definitivamente afastadas. "Ao contrário do que a Câmara tem afirmado de forma sistemática e erradamente, qualquer ZEP se sobrepõe nos termos da lei ao PDM", insistiu ainda. "E, talvez por isso, a Câmara tudo tivesse feito para garantir a inscrição na ZEP de uma área urbana nos terrenos da Selminho", acusou o deputado.

Na ZEP, surgem representados também os empreendimentos da Arcada mas, neste caso, Pedro Lourenço destaca que não os coloca em causa. "A ZEP inclui os dois prédios da Arcada porque, na altura em que foi elaborada, a Câmara indicou haver uma licença válida para aquele local. Contudo, se como esperamos o tribunal vier a declarar nula aquela licença, ficam também impedidas quaisquer construções para aquele local", ressalvou.

Agora, o deputado do BE exige explicações à Autarquia e concretamente ao vereador Pedro Baganha sobre se "sabia ou não" que "o diretor municipal do Urbanismo, José Duarte, comunicou numa reunião com a Direção Regional da Cultura do Norte (DRCN), a 24 de abril de 2018, que a Câmara pretendia alterar o PDM" para que os terrenos da Selminho tivessem capacidade construtiva, conforme revelou um ofício da própria DRCN. Isto apesar de o vereador já ter afirmado que propunha ali a continuação da área verde, conforme a classificação no atual PDM. Pedro Lourenço destaca que apenas o fez cinco meses depois daquela reunião e após ter sido tornada publica aquela intenção da Câmara.

"Não será certamente coincidência que essa alteração de posição da Câmara tivesse surgido quando se tornava evidente que ganharia em tribunal o processo contra a Selminho", criticou ainda.