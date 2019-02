Zonas do Porto onde os táxis já raramente são chamados

Alfredo Teixeira Hoje às 13:17 Facebook

A cidade mudou e com ela a mobilidade dos portuenses. As alterações no urbanismo, nas vias de comunicação, nos estilos de vida e no poder de compra criaram um novo padrão na forma como as pessoas se deslocam no Porto. A pressão turística tem também efeitos na mobilidade e os taxistas são os principais conhecedores desta nova realidade.

Algumas zonas onde o serviço de táxi era uma constante há 15 ou 20 anos, hoje são espaços vazios. É o caso da Rua de S. Roque da Lameira, em Campanhã, e da Foz Velha. Duas zonas muito diferentes, mas com problemas semelhantes: desertificação e perda de poder de compra.