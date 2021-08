Intervenção na Ponte do Freixo durante mês e meio pode condicionar trânsito

JN/Agências Hoje às 19:28 Facebook

A Infraestruturas de Portugal está a proceder à colocação de barreiras de proteção nas laterais da Ponte do Freixo, podendo os trabalhos, com duração de 45 dias, implicar condicionamentos de tráfego, informou a Câmara do Porto.

Numa nota publicada esta quinta-feira na sua página oficial, a autarquia refere que, depois dos trabalhos de limpeza e pintura de guarda-corpos da Ponte do Freixo, a Infraestruturas de Portugal (IP) deu início à colocação de painéis de rede para as proteções laterais da travessia sobre o ​​​​​​Douro.

"Os trabalhos a realizar têm uma duração prevista de 45 dias, salientando-se que os eventuais condicionamentos de tráfego que seja necessário realizar ocorrerão, preferencialmente, em período noturno ou em períodos diurnos com menor intensidade de tráfego", explica a IP, citada pela Câmara do Porto.

A empresa pública acrescenta que a instalação destas barreiras de proteção contra a queda de objetos "tem como objetivo melhorar as condições de segurança da Ponte do Freixo" onde será "instalada uma vedação metálica com aproximadamente dois metros de altura, numa extensão total de 1413 metros".