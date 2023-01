Mau tempo fecha estação: metros já circulam mas não param em S. Bento

JN Hoje às 12:50, atualizado às 14:28 Facebook

Uma inundação na estação de S. Bento, no Porto, obrigou, este sábado, ao encerramento do local e obrigou à suspensão da circulação do metro entre a Trindade e o Jardim do Morro, entretanto reposta.

A circulação do metro teve de ser interrompida, cerca das 12.30 horas, entre as estações da Trindade, no Porto, e o Jardim do Morro, em Gaia, por causa da inundação em São Bento, tendo sido retomada cerca das 13.45 horas.

Em declarações ao JN, a Metro do Porto adiantou que, embora a circulação tenha sido retomada, não há paragem na estação de São Bento, que se mantém fechada para trabalhos de limpeza, prevendo-se que reabra durante a tarde. A inundação não terá provocado grandes danos no interior.