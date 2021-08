Investidos 11,4 milhões de euros para melhorar condições dos animais no Grande Porto

Marta Neves Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmaras da Área Metropolitana do Porto lutam contra a sobrelotação dos centros de recolha. Neste ano, já foram entregues para adoção 1641 cães e gatos.

Desde o início do ano, os 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto (AMP) já entregaram para adoção 1641 animais. Um trabalho essencial para a rotina dos centros de recolha, dado que a maioria vive sobrelotada, fruto de um crescente abandono na via pública e da entrega de animais pelos próprios donos. Por outro lado, a lei que proíbe o abate também obrigou os municípios a criarem melhores condições para receber cães e gatos. Prova disso é o investimento já feito em alguns concelhos da AMP, a rondar os 4,5 milhões de euros. E estão previsto mais 6,9 milhões para novos espaços e para melhorar outros já existentes.

Porto e Gaia foram dos primeiros concelhos a investir em projetos de raiz, com obras a custar 1,7 e 1,3 milhões de euros, respetivamente. Mas ainda que tenham novas instalações para receber cães e gatos, o número de alojamentos não "estica" e todos os dias faz-se uma verdadeira "ginástica" para conseguir acolher todos os que chegam.