Investimentos milionários fazem reluzir o Freixo

Condomínio na Quinta da China, no Porto, tem à venda apartamentos a 1,7 milhões de euros e moradias a 1,9 milhões. Antiga central da EDP também dará lugar a empreendimento de luxo.

A zona oriental da cidade do Porto vai mudar. Na margem do Douro, no Freixo, há novas construções e projetos. Na Quinta da China, onde viveu a pintora e fotógrafa Aurélia de Souza, está a ser erguido o condomínio Aurios, uma aposta da Mota-Engil de 70 milhões de euros.

A pré-venda já arrancou e os preços são de encher o olho: os apartamentos podem custar 1,7 milhões de euros e as moradias 1,9 milhões.