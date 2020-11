Marta Neves Hoje às 16:53 Facebook

Na sequência do surto de covid-19 que surgiu no piso 8 de internamento (Cirurgia) do IPO do Porto - que resultou na deteção de oito doentes e três profissionais infetados -, esta instituição decidiu realizar, neste sábado e domingo, testes aos 84 doentes internados no edifício A, tendo todos testado negativo.

Já em relação aos doentes que testaram positivo, e seguindo as indicações da Direção-Geral da Saúde, já foram todos transferidos para os hospitais da sua respetiva área de residência.