Já 10 mil pessoas votaram no nome da nova ponte sobre o rio Douro, que servirá a futura linha rubi do Metro do Porto. A iniciativa decorre até ao dia 5 de maio. Tem ainda 18 dias para participar também.

O processo de seleção do nome para esta nova estrutura - que ligará o Campo Alegre, no Porto, ao Candal, em Gaia, inclui uma fase de consulta pública sobre seis nomes propostos por uma comissão de seleção.

É entre esses seis nomes que pode escolher AQUI