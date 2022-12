Já chegou o primeiro veículo do Metro do Porto feito na China

Alfredo Teixeira Hoje às 12:29 Facebook

O primeiro dos 18 veículos que a Metro do Porto encomendou ao fabricante chinês CRRC Tangshan chegou ontem a Leixões e já se encontra nas oficinas de Guifões. Não há, contudo, ainda uma data para começarem a circular.

As restantes composições vão chegar ao longo do próximo ano com uma média de uma a duas por mês. Irão reforçar todas as linhas da metro e as novas que se encontram em construção. Não há, contudo, uma data marcada para a entrada destes novos veículos em operação.

O primeiro veículo recebido em "primo" dos dois modelos que estão em circulação mas o seu interior "dá ao passageiro a sensação de um maior espaço interior". Chegou em duas partes e terá de agora ser acoplado e receber acabamentos. Fonte da empresa do Metro informa ainda que, entretanto, será dada formação aos condutores e só depois as composições entrarão em testes. "Vão reforçar a operação em todas as linhas do metro, assim como nas linhas em construção e de expansão da rede", acrescenta a empresa. Um reforço importante à frota do Metro, que passará das atuais 102 para 120 composições.

Cada uma destas novas composições terá 72 carruagens, uma capacidade máxima de 346 passageiros e velocidade máxima de 80 quilómetros por hora. Os CT (abreviatura de CRRC Tram), conforme se denominam estes veículos, "destacam-se por um design moderno em que o cinzento predomina, juntando-se a linhas de grande dinamismo e modernidade". As novas unidades "primam, igualmente, pelas formas aerodinâmicas e pela acessibilidade". Neste particular, "as sete portas duplas de cada lado constituem um grande avanço", sobretudo se forem tidas em conta as seis portas do Eurotram (o primeiro veículo a chegar ao Porto em Maio de 2001, um ano antes da abertura da Linha Azul) e as quatro portas de cada lado do Tram-train (que opera desde 2010 nas Linhas Vermelha e Verde).

Recorde-se que estes 18 novos veículos de metropolitano ligeiro, contratados ao fabricante chinês CRRC Tangshan, representam um investimento de 49,6 milhões de euros. Fundada em 1881, a empresa chinesa tem larga tradição na produção de comboios, comboios de alta velocidade e veículos de metro. É o maior fabricante mundial de material circulante ferroviário, com sede em Pequim e emprega mais de 180 mil trabalhadores.

A empresa está atualmente na corrida ao concurso de aquisição de 117 automotoras para os serviços regional e suburbano da CP - Comboios de Portugal, por um preço base de 819 milhões de euros, com o material a ser entregue até 2029.