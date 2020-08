Já não é só da ponte que saltam para o rio Douro

Ana Sofia Rocha Hoje às 17:18 Facebook

Há mais locais onde os jovens se juntam para acrobacias aquáticas. Travessia fica reservada para os mais experientes.

O calor é muito e o ar quente torna o dia perfeito para ir a banhos, mas a pele arrepiada e o maxilar a tremer denunciam a temperatura gélida da água. Nas margens do rio Douro, que banha o Porto e Gaia, grupos de jovens juntam-se todos os dias para praticar as suas acrobacias aquáticas como se estivessem nos jogos olímpicos.

De Massarelos até à Foz, passando pela margem de Gaia, são vários os novos pontos de diversão onde os jovens passam as tardes de verão. A mente não se ocupa com receios e, nas águas escuras do Douro, os mais experientes ensinam a nadar os que ainda não sabem.