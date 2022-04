Jantares eróticos em Lingerie atingem a maioridade

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:09 Facebook

Restaurante no Porto serve comida com dose elevada de sensualidade e à sobremesa há lap dances ou stripteases.

O Lingerie atingiu a maioridade. O restaurante, que se tornou uma referência do Porto ao apostar num cardápio que alia gastronomia mediterrânea a generosas doses de erotismo, celebrou 18 anos na sexta-feira. A festa foi de arromba e atraiu pessoas de todo o país, turistas e casais das mais diversas orientações sexuais. Como Alexander, que viajou de Lisboa, com os amigos, para a sua despedida de solteiro. E Chris, um jovem de Malta que escolheu o Lingerie para comemorar uma das últimas noites de "lobo solitário". Daniel e João celebraram um ano de namoro com uma das primeiras danças do varão da noite.