Jardim da Cordoaria, no Porto, em obras durante cinco meses

O Jardim da Cordoaria, no Porto, vai estar cerca de cinco meses em obras. O objetivo do investimento que ascende a 428 mil euros passa pela "reabilitação geral dos pavimentos e das infraestruturas do jardim, com vista a melhoria das suas áreas, bem como a revisão dos percursos pedestres". O lago, o coreto e o mobiliário urbano também serão intervencionados.

O concurso público para reabilitação do Jardim da Cordoaria, nome pelo qual é mais conhecido o Jardim de João Chagas, no Porto, foi publicado em Diário da República na terça-feira.

De acordo com a Autarquia, nas obras previstas "estão incluídos trabalhos de correção dos pavimentos em saibro e das pendentes, além da reposição e plantação de zonas ajardinadas e de arbustos".

"Está ainda contemplada a beneficiação do lago, através da impermeabilização do leito e instalação de um novo sistema de recirculação da água. O coreto será recuperado e o sistema de iluminação pública existente será alvo de uma remodelação total", acrescenta o Município.

A intervenção passa ainda pela " reabilitação e o reposicionamento dos elementos de mobiliário urbano e a melhoria das condições de encaminhamento superficial das águas pluviais".

As propostas para o concurso lançado pela GO Porto devem ser entregues até ao dia 25 de março, mas não é adiantada uma data para o arranque dos trabalhos.

"De recordar que a obra em concurso integra a fase 2 da reabilitação do Jardim da Cordoaria, após a conclusão da fase 1 em 2017, com a execução do novo pavimento do canal do elétrico", especificou a Câmara do Porto.