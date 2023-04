JN Ontem às 23:15 Facebook

Um jipe caiu ao rio Douro, na zona do Fluvial, esta segunda-feira à tarde.

O veículo, estacionado numa rampa de acesso ao rio para os ocupantes descarregarem um barco, terá ficado mal travado, acabando por cair à água, apurou o JN.

No local, envolvidos nas operações de retirada do jipe, estiveram os mergulhadores dos Sapadores Bombeiros do Porto.