JN transmite em direto fogo de artifício do S. João do Porto

O "Jornal de Notícias" vai transmitir em direto o fogo de artifício da festa de S. João da cidade do Porto, a partir da meia noite. A edição impressa desta sexta-feira vai estar mais cedo nas bancas.

A transmissão vai estar disponível no site do jornal e no Facebook.

De salientar que a edição impressa desta sexta-feira estará mais cedo nas bancas.

Como acontece todos os anos, no dia de S. João, o JN estará à venda a tempo de os mais foliões poderem levar o jornal para casa, às primeiras horas da madrugada.