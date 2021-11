"Joãozinho" já recebeu as primeiras crianças doentes

JN/Agências Hoje às 13:29 Facebook

A nova ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), conhecida por "Joãozinho", recebeu, esta terça-feira, as primeiras 21 crianças.

Beatriz, com apenas um mês, é a primeira utente da nova ala pediátrica do Hospital de São João Foto: DR

A área de internamento da nova ala pediátrica, no piso 2, já finalizada e equipada, acolheu estas primeiras crianças internadas e os seus familiares. Progressivamente, ao longo deste mês, todas as crianças dos vários serviços pediátricos serão transferidas, até à nova ala pediátrica funcionar em pleno, explica, esta terça-feira, o hospital, em comunicado.

Beatriz, filha de Maria Duarte, com apenas um mês de idade, entra para a história como a primeira utente a dar entrada no novo edifício.

Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do CHUSJ, destaca que "este dia 16 de novembro representa um momento histórico para a instituição e para a região, numa exigente caminhada de resiliência com mais de uma década. A nova ala pediátrica do São João não é mais um sonho, é uma realidade que já se encontra a funcionar com atividade clínica."

A obra deverá ficar totalmente concluída nas próximas semanas.