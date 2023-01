Jovem mulher morreu em despiste de moto à beira-rio no Porto

Reis Pinto Hoje às 09:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem com 19 anos, morreu, na madrugada desta sexta-feira, na sequência do despiste da moto onde seguia como pendura. O acidente provocou, ainda, ferimentos graves no condutor do motociclo.

O alerta foi dado cerca das 3.50 horas. O acidente, que envolveu apenas um veículo - uma moto - ocorreu naquela que é conhecida pela curva do Anjo, na Rua das Sobreiras, na beira-rio do Porto.

Quando os meios de socorro chegaram ao local já nada puderam fazer para salvar a vida de uma jovem de 19 anos, de nacionalidade chinesa, que seguia na moto como pendura.

PUB

O motociclista, que aparentava ter cerca de 30 anos, foi levado para o Hospital de Santo António, com ferimentos considerados graves.