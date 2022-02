Jovens debatem conflito entre Rússia e Ucrânia em recriação da ONU

Lara Torrado Hoje às 12:51 Facebook

A 15.ª edição do Oporto Model United Nation, programa que recria anualmente, na cidade do Porto, uma sessão das Nações Unidas, decorre nestas quinta e sexta-feira em formato online. Conta com mais de 100 estudantes de escolas de diferentes países, englobando sete nacionalidades. Um dos temas em discussão será o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O Colégio Luso Internacional do Porto (CLIP) volta assim a realizar o OPOMUN (Oporto Model United Nation), iniciativa que reúne mais de uma centena de alunos de noves escolas nacionais e internacionais.

O OPOMUN consiste numa conferência em que estudantes entre 14 e 18 anos se reúnem para discutir e defender questões de grande importância para o mundo. Os procedimentos seguem o modelo de funcionamento das Nações Unidas.

O objetivo do evento passa por construir memórias e fazer a diferença na perceção dos participantes sobre as questões atuais, permitindo que, posteriormente, encarem de forma crítica os problemas, os avaliem e, acima de tudo, ajam sobre eles.

Um dos assuntos que estará em cima da mesa e que ganha especial destaque é a situação que envolve a Rússia e a Ucrânia. Descarbonização, o controlo talibã de 2021 e as reivindicações chinesas no mar do Sul da China serão outros temas em debate.

Franchesca de Abreu, secretária-geral do OPOMUN, destaca "o privilégio de ter a oportunidade de falar sobre tópicos tão atuais com colegas que, como nós, acreditam que podem fazer a diferença. Conhecemos pessoas novas, de países diferentes, e aprendemos muito para além do que se ensina na sala de aula".

Cada participante irá representar um país diferente e tem, ainda, a possibilidade de explorar a posição do seu país e defender os seus interesses tentando, desta forma, equilibrá-los como os de um mundo globalizado.

Este ano a edição manterá o formato online, uma vez que a situação pandémica ainda não permite a reunião presencial. Alguns dos alunos CLIP deverão participar nos comités a partir do estabelecimento de ensino.

Este evento internacional promove, desta forma, "uma oportunidade pedagógica única e o intercâmbio cultural entre alunos de diferentes nacionalidades".