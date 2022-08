Jovens ganham equipamentos de lazer com ajuda dos vizinhos

JN Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

As jovens do Lar Nossa Senhora do Livramento ganharam equipamentos de lazer no âmbito de uma campanha solidária. Para a conquista, foi essencial a votação da comunidade.

A pequena Sara, de 11 anos, ficou rendida à mesa de matraquilhos, onde joga sempre que pode, mas, por estes dias de canícula, é a nova piscina de jardim que faz as delícias das 42 meninas que vivem no Lar Nossa Senhora do Livramento, no centro do Porto.

Com a ajuda da comunidade, ali chegaram ainda duas balizas de futebol, skates, uma mesa de jogo "air hockey", raquetes de badminton, e outros equipamentos de desporto e lazer por que as jovens ansiavam para ocupar os tempos livres, sobretudo durante as férias escolares.

"Muitas meninas passam aqui o fim de semana, e temos casos em que não vão a casa", lembra Liliana Resende, que é educadora social na casa de acolhimento de crianças e jovens em risco.

Tal como Sara, também Maria e Carla (os nomes das meninas são fictícios, para proteger as identidades), ambas com 17 anos, ficaram encantadas com a pequena piscina, que se juntou à que o lar já tinha e que era insuficiente para as mais de 40 jovens que ali moram. "A piscina é para onde vamos mais", diz Maria. A amiga, Carla, acrescenta logo: "Gostamos disso e dos matrecos".

"São pequenos "nadas", mas, para nós, fazem muita diferença na gestão dos recursos, que são limitados e não nos dão margem para investimentos destes", aponta Liliana Resende, que agradece o envolvimento da vizinhança no programa Bairro Feliz, a que a instituição se candidatou em 2021 para poder ser contemplada com a verba de 1000 euros que cada loja do Pingo Doce atribui às causas sociais mais votadas pela comunidade onde se insere.

"Tentamos fazer tudo o que possa ajudar a ocuparem o tempo delas de forma a que sejam mais felizes, aliando também a atividade física, que é muito importante", vinca a educadora social, adiantando que, graças às novas aquisições, o lar está a "reformular o salão de recreio".

PUB

Além desta causa, o programa permitiu também a aquisição de trampolins e de um parque infantil para um centro social na zona da Pasteleira e de um projetor multimédia para uma escola da Foz, entre outros projetos.